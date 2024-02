Napoli, report allenamento: tutti a disposizione per Mazzarri in vista del Milan

Buone notizie dall’allenamento di stamattina per l’allenatore del Napoli Walter Mazzarri. Sia Zielinski che Meret e Olivera, fa sapere il club azzurro, hanno lavorato in gruppo con i compagni nella seduta svolta presso il Konami Training Center di Castel Volturno. Tutti e tre viaggiano dunque verso una convocazione sicura in vista del posticipo domenicale di San Siro con il Milan. Per il resto nessun altro da recuperare con il tecnico di San Vincenzo che potrà fare affidamento sull’intero organico.

Di seguito il report ufficiale: “Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 24esima giornata. La squadra ha lavorato sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità e seduta tecnico tattica.Zielinski, Olivera e Meret hanno lavorato in gruppo.”

Foto: sito Napoli