Napoli, report allenamento: torna in gruppo Osimhen, ancora out Ngonge

Il Napoli si è ritrovato questa mattina al centro tecnico di Castel Volturno per preparare la gara con il Cagliari, in programma all’Unipol Domus domani alle 15. Buone notizie per il neo tecnico degli azzurri Calzona, che potrà contare su Victor Osimhen per la trasferta in terra sarda. Il nigeriano- come fa sapere il club- ha lavorato pienamente in gruppo con i compagni. Niente convocazione in vista invece per Cyril Ngonge, che ha svolto solo allenamento personalizzato in palestra. Di seguito il report completo:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Cagliari in programma domani alle ore 15 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha svolto attivazione e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Osimhen ha lavorato col gruppo.”

Foto: sito SSC Napoli