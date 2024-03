Napoli, report allenamento: si ferma Osimhen

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara contro il Torino. Brutte notizie giungono agli azzurri dall’infermeria del centro di Castel Volturno. Come riporta il club, infatti, Victor Osimhen non ha lavorato in gruppo, ma ha svolto solo lavoro personalizzato in palestra. La sua presenza, così come quella degli acciaccati Cajuste, Ngonge e Rrahmani rimane da valutare per il match contro i granata.

Il report completo:

“Dopo il successo sulla Juventus, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma venerdì allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con attivazione ed esercizi sulla potenza aerobica. Di seguito il gruppo è stato impegnato in seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Ngonge ha fatto prima parte di allenamento in gruppo e successivamente personalizzato in palestra. Cajuste ha svolto personalizzato in palestra e in campo. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra.”

Foto: Twitter SSC Napoli