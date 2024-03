Napoli, report allenamento: Rrahmani torna parzialmente in gruppo

Il Napoli si è ritrovato questa mattina presso il centro tecnico di Castel Volturno per preparare la sfida di campionato con il Torino, in programma domani alle 20.45. Buone notizie per il tecnico degli azzurri Calzona, visto che Amir Rrahmani ha svolto una prima parte di allenamento personalizzato in campo e una seconda parte in gruppo. Il difensore potrebbe dunque rientrare tra i convocati per il match ai granata. Decisive le prossime ore. Sempre lavoro a parte, invece, per Cajuste e Ngonge. Il report completo:

Foto: Twitter SSC Napoli