Napoli, report allenamento: personalizzato di recupero in campo per Osimhen che salta il Genoa

Il Napoli è tornato ad allenarsi questo pomeriggio presso il centro tecnico di Castel Volturno. Al Konami Training Center si è rivisto anche Victor Osimhen, reduce dalla finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria, ma l’attaccante azzurro, fa sapere la società, ha svolto solamente un allenamento personalizzato in campo. La sua presenza in vista della gara di domani alle 15 contro il Genoa è pertanto da considerarsi da escludere, tanto è vero che è stato specificato che proseguirà nel recupero anche nella giornata di domani. E’ pertanto certo che mister Mazzarri lo risparmi in vista dell’ottavo di finale di andata di Champions con il Barcellona, in programma mercoledì prossimo al Maradona.

Di seguito il report completo:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma domani allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la seduta con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercizi di rapidità e lavoro tecnico tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Victor Osimhen è rientrato dagli impegni con la propria Nazionale e ha svolto lavoro personalizzato di recupero in campo, lavoro che continuerà anche nella giornata di domani.”

Fonte: sito SSCNapoli