Napoli, report allenamento. Dopo Ngonge si ferma anche Cajuste

Il Napoli questa mattina si è ritrovato presso il centro tecnico di Castel Volturno per preparare la sfida al Sassuolo, in programma domani alle 18 al Mapei Stadium. Non arrivano buone nuove dall’infermeria azzurra per mister Calzona. Solo terapie e niente allenamento infatti per Jens Cajuste, vittima di un risentimento muscolare nella giornata di ieri. La sua defezione in vista del match con i neroverdi si somma a quellla di Cyril Ngonge che anche oggi ha proseguito nel lavoro personalizzato in palestra. Di seguito il report completo:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo in programma domani al Mapei Stadium alle ore 18 per il recupero della 21esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico. Ngonge prosegue il lavoro personalizzato in palestra. Cajuste ha fatto terapie in seguito a un risentimento muscolare accusato ieri in allenamento. Il centrocampista azzurro sarà valutato nei prossimi giorni.”

Foto: sito SSC Napoli