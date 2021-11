Napoli rende onore a Maradona: svelata la sua statua

Nel prepartita di Napoli-Lazio c’è stata la tanto attesa cerimonia per ricordare Diego Armando Maradona. In un’atmosfera da brividi, arricchita da luci spente e numerosi cori, è stata svelata la statua dello storico numero Diez. In campo presenti molti ospiti tra cui il presidente De Laurentiis, Infantino della FIFA e diversi ex azzurri come Fabio Cannavaro.

FOTO: Storie Instagram Napoli