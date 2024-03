Napoli, regalata ad Hamsik la maglia speciale dello scudetto

Sorpresa speciale per Marek Hamsik, membro dello staff di Calzona nella nazionale slovacca. L’ex capitano del Napoli difatti, ha visitato il ritiro della nazionale ed ha ricevuto una sorpresa speciale. L’ex bandiera dei partenopei, ha avuto come regalo la maglia del Napoli dello scudetto con la dedica sulle spalle “Marekiaro“, il soprannome datogli dai tifosi negli anni in città. La maglietta gli è stata regalata da alcuni membri dela scoietà campana e da tifosi.

Foto: Instagram Hamsik