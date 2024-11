Napoli, rapina a David Neres: tre arresti per il furto dell’orologio da 100mila euro

Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli con l’accusa di rapina pluriaggravata in concorso ai danni del calciatore del Napoli, David Neres. I fatti risalgono al primo settembre, quando il giocatore, a bordo di un minivan, stava rientrando a casa dopo la partita contro il Parma allo stadio Maradona. Bloccato nel traffico, è stato avvicinato dai tre rapinatori che, dopo aver infranto il finestrino posteriore, lo hanno minacciato con un’arma da fuoco per farsi consegnare il suo orologio del valore di 100mila euro. Le indagini, condotte in collaborazione con la Procura, sono state supportate dai video delle telecamere di sorveglianza e dalle intercettazioni, che si inserivano in un’indagine più ampia sul clan camorristico Iadonisi.

Foto: Instagram Napoli