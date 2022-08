Napoli, quasi 50 mila al Maradona per l’amichevole con la Juve Stabia. Gli 11 di Spalletti

Il Napoli sfida la Juve Stabia in amichevole allo Stadio Maradona. Sono quasi 50.000 gli spettatori presenti a Fuorigrotta per questa amichevole-derby. L’entusiasmo dei tifosi, dopo le prime due giornate, è altissimo.

Luciano Spalletti ha reso nota la formazione ufficiale: in campo quasi tutti i nuovi acquisti, con Sirigu in porta, Ndombele in mediana, Raspadori e Simeone in avanti.

Foto: twitter Napoli