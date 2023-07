C’è sin da subito grande entusiasmo per il Napoli nel ritiro di Dimaro. Prima di scendere in campo per l’allenamento mattutino, la squadra campione d’Italia, infatti, è stata travolta dall’affetto dei circa 1600 tifosi giunti in Trentino per stare accanto alla squadra di Garcia. Cori e applausi per tutti, mentre al De Laurentiis i tifosi hanno fatto una standing ovation.

Foto: Instagram Napoli