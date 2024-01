Napoli, qual è la differenza oggi tra Barak e Mangala (anche sulla formula)

Il Napoli cerca un centrocampista strutturato e lo aveva individuato in Antonin Barak. La Fiorentina aveva aperto, ma a determinate condizioni, un obbligo che non scattasse solo al raggiungimento della Champions del Napoli. Il Napoli apprezza il profilo, ci ha pensato, ma non ha affondato. E la Fiorentina ha anche mandato a dire che ci sarebbe poi poco tempo per sostituirlo. La differenza tra Barak e Orel Mangala (classe 1998) consiste anche nei quattro anni di differenza a favore del belga del Nottingham Forest, fattore da non trascurare. E che giustificherebbe un diritto di riscatto in grado di tramutarsi in obbligo a condizioni più rapide rispetto a Barak. E questa situazione può fare la differenza, tra l’altro Mangala ha un ingaggio sostenibile, il fatto che sia stato impiegato anche ieri dal Nottingham non ha troppa rilevanza. Mangala un altro belga come Ngonge, esattamente come belga è Theate: chissà…

Foto: sito ufficiale Napoli