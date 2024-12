Napoli, prova di forza: da 0-1 a 3-1 con Lukaku, Giannetti (autogol) e Anguissa

Al Bluenergy Stadium termina 1-3 a favore della squadra di Antonio Conte. Napoli parte sicuramente meglio rispetto all’Udinese. La prima vera occasione arriva al 10’ con Di Lorenzo che mette una bellissima palla per Neres vicino all’area piccola, ma colpisce male. Poco dopo pallone perso da Buongiorno al limite dell’area, Thauvin prova da fuori ma esce di molto. Al 22’ Zemura mette un pallone in mezzo che colpisce con le mani Lobotka: calcio di rigore per l’Udinese. Dagli undici metri va Florian Thauvin che calcia a sinistra. Meret para, ma sulla respinta l’attaccante bianconero è il primo ad arrivarci che insacca. Al 32’ Lovric è costretto ad uscire per un infortunio muscolare. Poco prima del 40’ grandissima parata di Sava su un tiro rasoterra di Zambo Anguissa. Il secondo tempo si apre con un passaggio visionario di McTominayche porta il gol di Romelu Lukaku che si infila tra Bijol e Gianetti. Non può nulla Sava. Dopo il gol, i partenopei continuano ad attaccare, ma senza creare occasioni da gol. Al 76’ c’è una grande serpentina di David Neres, tira una volta, murato. Il pallone ritorna sui piedi del brasiliano che prova un tiro-cross che colpisce Giannetti che infila, involontariamente, alle spalle di Sava: 2-1 Napoli. Dopo pochi minuti grande triangolo chiuso da Simeone con Anguissa che supera la linea difensiva bianconera e sigla il 3-1 a to-per-to con Sava. Match che poi non ha più niente da dire e termina così. Primo tempo faticoso per i partenopei ma i bianconeri calano nel secondo tempo e il Napoli dilaga. Grande prova di forza per la squadra di Conte.

Foto: instagram Serie A