Non gioca Lorenzo Insigne nel derby Salernitana-Napoli, almeno non dal primo minuto. Nonostante sia stato inserito in panchina, però, difficilmente il capitano degli azzurri potrà essere della partita: per lui problemi gastrici nel corso dell’avvicinamento alla partita, che hanno costretto Spalletti a dover modificare ulteriormente il suo attacco, già privo di Osimhen.

Foto: Twitter Napoli