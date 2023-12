Napoli, problema muscolare per Di Lorenzo: è in dubbio per la Juventus

A poco più di due giorni dalla sfida contro la Juventus, arriva una brutta notizia per Walter Mazzarri: problemi per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli infatti, riferisce Il Mattino, nell’allenamento di ieri ha accusato un problema muscolare. Al momento resta da capire l’entità del problema e se riuscirà ad esserci per il big match all’Allianz Stadium, in programma venerdì alle 20:45.

Foto: Instagram Di Lorenzo