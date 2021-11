Napoli, problema al ginocchio per Insigne. Il comunicato

Dopo Osimhen e Anguissa, il Napoli è in apprensione anche per le condizioni di Lorenzo Insigne.

Il giocatore non si è allenato col gruppo questa mattina a Castel Volturno per la rifinitura in vista della partenza per Mosca, dove il Napoli sarà impegnato in Europa League.

. Il capitano del Napoli ha lavorato in palestra e non partirà per la Russia. Arriva l’annuncio del Napoli: “Insigne ha svolto terapie e differenziato in palestra e non prenderà parte alla trasferta di Mosca a causa di una tendinopatia da sovraccarico al ginocchio destro”.

Da valutare chiaramente in vista della gara con la Lazio di domenica sera.

