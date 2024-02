Napoli, pranzo Uefa con il Barcellona. C’è anche Hamsik. La foto di De Laurentiis

Pranzo UEFA tra Napoli e Barcellona, come di consuetudine alla vigilia della gara di Champions. Pranzo in corso a Palazzo Petrucci, rinomato ristorante con vista sul Golfo di Napoli che la società azzurra ha scelto per ospitare la dirigenza del Barcellona.A rendere note le presenze, il presidente De Laurentiis che su Twitter pubblica alcunbe foto, scrivendo: “Pranzo UEFA a Palazzo Petrucci con ospiti incantati dal panorama napoletano! Forza Napoli Sempre!!”.

Presente anche Marek Hamsik, come si evince da foto.

Pranzo Uefa a Palazzo Petrucci con ospiti incantati dal panorama napoletano! Forza Napoli Sempre!! pic.twitter.com/DQhfcR9wnG — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 21, 2024

Foto: twitter De Laurentiis