Napoli, poker all’Hatayspor. Doppiette per Osimhen e Simeone

Il Napoli cala il poker ai turchi dell’Hatayspor nel terzo test amichevole pre season, il primo a Castel di Sangro. Le doppiette di Osimhen e di Simeone decidono la sfida. Tre a zero già nel primo tempo per i campani, con Osimhen tornato la versione dell’anno scorso, con due gol di ottima fattura. Una rete anche per il Cholito che ha poi trovato il poker al 70′.

Foto: Twitter Serie A