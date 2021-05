Napoli, poker a La Spezia: è secondo per una notte. Udinese-Bologna 1-1: Orsolini risponde a De Paul

Finiti i primi anticipi del sabato che ha visto il pareggio per 1-1 tra Udinese e Bologna e la netta vittoria del Napoli sul campo dello Spezia per 4-1. Alla Dacia Arena il rigore di Orsolini nel secondo tempo ha risposto alla grande giocata di De Paul nel primo tempo che aveva portato in vantaggio l’Udinese. Al “Picco” di La Spezia il Napoli non mette mai in dubbio la vittoria andando sul 3-0 già nel primo tempo grazie alla rete di Zielinski e alla dopietta di Osimhen. Nella ripresa Piccoli accorcia le distanze, ma Lozano, servito da Osimhen, timbra il 4-1 definitivo. Il Napoli di Gattuso vola per una notta al secondo posto, in attesa delle partite di domani dell’Atalanta e del big match Juve-Milan.

Foto: Twitter Napoli