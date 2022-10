Napoli, personalizzato e terapie per Anguissa. Risentimento muscolare per Sirigu

Questa mattina il Napoli è sceso in campo in vista della sfida di domenica all’Olimpico contro la Roma. Lavoro personalizzato e terapie per Zambo Anguissa. Palestra e terapie, invece, per Salvatore Sirigu a causa di un risentimento muscolare. Di seguito il report pubblicato dalla società azzurra: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center, in vista della gara di domenica all’Olimpico contro la Roma. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco e circuito di forza. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo grande. Salvatore Sirigu ha fatto palestra e terapie per un risentimento muscolare. Per Anguissa lavoro personalizzato e terapie”.

Foto: Twitter Napoli