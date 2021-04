Napoli, per Ospina lavoro personalizzato in campo e in palestra

Il Napoli questa mattina è tornato ad allenarsi per preparare la sfida di campionato contro il Cagliari, in programma domenica alle ore 15. La squadra, come riporta il sito ufficiale del club, si è allenata sul campo 1 iniziando la seduta con una fase di torello. Successivamente lavoro aerobico ed esercitazione di passing drill. Infine partitella a campo ridotto. Terapia e lavoro personalizzato in campo e palestra per il portiere Ospina.

FOTO: Twitter ufficiale Napoli