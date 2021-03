Il Napoli è in ansia per Dries Mertens. L’attaccante ha subito un infortunio alla spalla sinistra nel corso della gara di questa sera del Belgio contro la Repubblica Ceca. Mertens era partito titolare nella sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, terminata poi 1–1. Condizioni da valutare nelle prossime ore per il centravanti del Napoli che ha lasciato il campo al minuto 56′.