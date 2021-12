Il Napoli è in attesa di capire l’entità dell’infortunio di Lozano, uscito in barella nel corso del primo tempo contro il Leicester dopo uno scontro di gioco con Ndidi. Oltre ad essersi spezzato un dente, per il messicano si teme una frattura del setto nasale. Il giocatore è ora in ospedale per i vari accertamenti e sottoporsi a radiografie.

FOTO: Twitter Napoli