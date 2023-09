Napoli, per Juan Jesus distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro

Il Napoli ha reso noto l’esito degli esami a cui si è sottoposto il difensore Juan Jesus.

Questa la nota: “Juan Jesus questa mattina ha sostenuto esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro. Rrahmani ha svolto lavoro in piscina, palestra e terapie. Allenamento personalizzato in campo per Gollini”.

Foto: Instagram Juan Jesus