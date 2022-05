Napoli, parla l’Head of Operations Formisano: “Ci sarà una celebrazione per Insigne”

Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida contro il Genoa del prossimo 15 maggio. Tra i vari punti toccati, in merito alle iniziative commerciali implementate dal club per quella che sarà l’ultima gara casalinga della stagione, anche il tema Lorenzo Insigne, che saluterà il suo pubblico prima di volare verso Toronto: “Ci sarà una celebrazione prima della partita per Lorenzo. Al termine della gara mi auguro che l’entusiasmo dei tifosi sia tanto“.

Foto: Twitter Napoli