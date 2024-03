Napoli, Osimhen torna ad allenarsi in gruppo. Il report

Sospiro di sollievo in casa Napoli dopo il piccolo allarme di ieri. Come riportato infatti dal club nel report quotidiano Victor Osimhen è tornato a lavorare in gruppo. Smaltito il lieve affaticamento che lo aveva costretto nella gioranta di ieri a svolgere solo lavoro personalizzato in palestra. Il nigeriano sarà a disposizione per il match con il Torino in programma questo venerdì. Da valutare, invece, la convocazione per Cajuste, Ngonge e Rrahmani, ancora ai box per i rispettivi infortuni. Di seguito il report completo:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Torino in programma venerdì allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 con attivazione e circuito di forza. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 3 dove è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina a campo ridotto. Osimhen si è allenato in gruppo. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Cajuste ha fatto allenamento personalizzato in palestra e in campo. Per Ngonge personalizzato in palestra.”

Foto: Twitter SSC Napoli