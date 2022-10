Victor Osimhen si avvicina al ritorno in campo. L’attaccante del Napoli brucia le tappe e già per la prossima settimana potrebbe far parte della squadra di Spalletti che affronterà in trasferta la Cremonese. Il nigeriano, intanto, lancia messaggi sui social: “Passo dopo passo“. Nessun dubbio: parte il conto alla rovescia per il ritorno in campo di Osimhen.

Foto: Instagram Osimhen