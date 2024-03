Napoli, Osimhen non parte con la Nazionale nigeriana

La SSCNapoli ha comunicato, attraverso il proprio sito ufficiale, la lista dei calciatori azzurri convocati dalle rispettive nazionali. Tra i giocatori impegnati non figura Victor Osimhen: il bomber non partirà con la Nigeria per recuperare dall’infortunio che l’ha costretto allo stop con l’Inter. Assenti anche Hamed Junior Traoré e Jesper Lindstrom che non parteciperanno alle amichevoli con Costa d’Avorio e Danimarca.

Questa la lista completa:

Meret, Di Lorenzo, Raspadori: Italia.

Cajuste: Svezia.

Kvaratskhelia: Georgia.

Lobotka: Slovacchia.

Ostigard: Norvegia.

Olivera: Uruguay.

Rrahmani: Kosovo.

Zielinski: Polonia.

Foto: Instagram Osimhen