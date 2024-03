Napoli, Osimhen ha saltato quasi la metà delle gare in questa stagione

Per salvare il salvabile il Napoli avrà bisogno anche dei gol del suo bomber Victor Osimhen in vista del rush finale di stagione. Per lui in quest’annata un bottino di 13 reti, una ogni 141 minuti trascorsi, che ne fanno il miglior marcatore degli azzurri anche per media gol. Croce e delizia, tuttavia, il nigeriano. E ciò a causa di numerosi problemi fisici che, in verità, lo accompagnano fin dall’inizio della sua esperienza all’ombra del Vesuvio. La partita saltata contro l’Inter è già la sedicesima gara saltata da Osimhen su 40 partite totali in questa stagione. Praticamente non è entrato in campo il 40% delle volte. Numeri allarmanti che non fanno stare tranquilli in vista delle prossime gare.

Foto: Twitter SSC Napoli