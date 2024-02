Napoli, oggi rientra Osimhen. L’obiettivo è averlo al 100% con il Barcellona

Oggi il Napoli riaccoglie Victor Osimhen, reduce dall’avventura in Coppa d’Africa con la sua nazionale, conclusa con la finale persa contro la Costa d’Avorio nonché un bottino personale di una rete e tre assist in 648 minuti giocati.

Il giocatore dovrebbe aggregarsi alla seduta di allenamento del pomeriggio. La gara con il Genoa incombe. E’ sabato alle ore 15. Osimhen sarà della partita, ha smaltito alcuni problemi, e può aggregarsi al gruppo. Sarà Mazzarri a valutare se sarà al top, ma con ogni probabilità, si punterà ad averlo al 100% per la gara di Champions League, contro il Barcellona della prossima settimana. Ad ogni modo, Mazzarri avrà al suo arco, una freccia importante per provare la rimonta verso il quarto posto.

Foto: Instagram Napoli