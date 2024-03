Napoli, oggi la ripresa degli allenamenti: da valutare le condizioni di Rrahmani

Dopo il successo sulla Juventus, il Napoli riprende oggi gli allenamenti al centro tecnico di Castel Volturno per preparare la partita di campionato col Torino, in programma al Maradona questa venerdì. Ansia in casa azzurra per le condizioni di Amir Rrahmani, uscito anzitempo dal match di domenica sera con la Juventus per un fastidio muscolare. Il club partenopeo ha parlato di risentimento all’adduttore destro nel report pubblicato sul proprio sito ufficiale, ma saranno solo gli esami strumentali a cui si sottoporrà quest’oggi il difensore che faranno maggiore chiarezza sull’entità dell’infortunio.

Foto: Twitter SSC Napoli