Napoli, nuovo striscione contro la proprietà: “Mercenari, fischi virtuali… voi mai napoletani!”

Non si placa la contestazione a Napoli, nei confronti del presidente De Laurentiis e della proprietà. Ennesimo striscione apparso in città, a manifestare il momento teso in casa partenopea.

Ancora una volta l’attacco è per il presidente De Laurentiis, e si legge: “Mercenari, fischi virtuali… voi mai napoletani!”.

Contestazione che i tifosi hanno fatto anche in occasione di Napoli-Genoa, coperta addirittura dai fischi virtuali degli altoparlanti del Maradona, cosa non apprezzata e che ha fatto sì che nella nottata, venisse installato un nuovo striscione in città.

Foto: Twitter Napoli