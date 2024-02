Napoli, non c’è Zielinski tra i convocati

Ecco i convocati di Walter Mazzarri per la partita che vedrà scontrarsi Napoli e Verona, alle 15 di oggi allo stadio Armando Maradona. Confermata l’assenza di Zielinski, sul quale il tecnico ieri aveva già detto che era out, insieme ai soliti Meret, Oliveira e Osimhen (impegnato in Coppa d’Africa). Ecco le scelte di Mazzarri:

CONVOCATI AZZURRI:

IDASIAK Hubert

GOLLINI Pierluigi

CONTINI Nikita

DI LORENZO Giovanni

MAZZOCCHI Pasquale

JUAN JESUS

NATAN Bernardo de Souza

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

MARIO RUI

ANGUISSA Frank

CAJUSTE Jens

DENDONCKER Leander

TRAORE’ Hamed Junior

LOBOTKA Stanislav

LINDSTROM Jesper

POLITANO Matteo

KVARATSKHELIA Khvicha

NGONGE Cyril

SIMEONE Giovanni

RASPADORI Giacomo

Foto: sito ufficiale Napoli