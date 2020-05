Ufficiale: Napoli, nessun giocatore positivo al Coronavirus. Domani la ripresa degli allenamenti

Vincenzo Mirone, Ordinario di Urologia dell’Università degli studi Federico II, che si è occupato dei tamponi per i giocatori del Napoli, ha rivelato l’esito per i calciatori del club azzurro attraverso un comunicato ufficiale: “È con vivo piacere che posso comunicare che, concluso il primo giro di test COVID-19 svolto dalla nostra azienda azienda ospedaliera universitaria Federico II sui giocatori della Società Sportiva Calcio Napoli, nessun tesserato della prima squadra è risultato essere positivo”. Da domani – come annunciato in mattinata dal Napoli – presso il Training Center riprenderanno gli allenamenti facoltativi individuali nel rispetto delle normative previste.

Terminati gli esami diagnostici, da domani 10 maggio presso il Training Center i calciatori del Napoli potranno svolgere allenamenti facoltativi individuali nel rispetto delle normative previste #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 9, 2020

Foto: Twitter ufficiale Napoli