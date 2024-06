Napoli, nella notte la replica all’agente di Kvara: “Il giocatore non è sul mercato. Ha tre anni di contratto”

Nella tarda serata di ieri, erano arrivate come un fulmine a ciel sereno le parole dell’agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, che insieme al padre del ragazzo, parlavano dell’intenzione di lasciare il Napoli.

In nottata c’è stata la replica del club campano: “La SSCNapoli risponde con un duro comunicato alle clamorose parole dell’agente e del padre di Khvicha Kvaratskhelia: “In riferimento alle dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia”.

Foto: twitter Napoli