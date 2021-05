Napoli, negativi tutti i tamponi per il match contro l’Udinese

In vista della gara di questa sera contro l’Udinese, il Napoli ha effettuato un richiamo di test anti Covid nella notte con esito negativo per tutti i componenti squadra: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati, dopo mezzanotte, ai componenti del gruppo squadra”. Si legge in un comunicato della squadra campana.