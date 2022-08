Napoli-Monza, le formazioni ufficiali

La domenica nella seconda giornata di Serie A si apre con due gare il suo fischio d’inizio è programmato per le 18.30. Tra queste, quella che vedrà contrapporsi Napoli e Monza. In attesa dell’inizio del match, sono state rese note le formazioni ufficiali. Ecco le scelte di Spalletti e Stroppa:

Napoli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Monza(3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A. Ranocchia, Carboni; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Sensi, D’Alessandro; Caprari, Petagna. All. Stroppa.

