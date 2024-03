Napoli, missione Barcellona per avvicinarsi al Mondiale per Club: ecco cosa serve per qualificarsi

Il Napoli questa sera a Barcellona non si giocherà il solo accesso ai quarti di finale di Champions dopo l’1-1 dell’andata, ma anche il pass per il Mondiale per Club, ricchissima competizione che si disputerà nel 2025 negli Stati Uniti e che donerà 50 milioni di euro ad ogni partecipante. La corsa è con la Juventus, visto che l’Inter è già certa di un posto. Al Napoli servono 5 punti per agganciare la Juventus e sfilarle il pass. Nel ranking che sancisce le società qualificate, la Vecchia Signora ha 47 punti e i partenopei 42. Battere i blaugrana e qualificarsi al turno successivo significherebbe per il club del Presidente De Laurentis conquistare altri 3 punti, 2 per la vittoria, 1 per l’approdo ai quarti. Ne servirebbero poi altri 2 per volare negli Stati Uniti. Si cerca l’impresa.

Foto: Twitter SSC Napoli