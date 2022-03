Napoli, ottime notizie in vista del Milan. Due giocatori rientrano in gruppo

Domenica sera il Napoli sarà chiamato ad affrontare una sfida chiave in vista del proseguo della stagione: la formazione partenopea affronterà infatti il Milan in uno scontro diretto ad alta quota che dirà molto sulle ambizioni scudetto di entrambe le compagini. Le buone notizie nella preparazione dell’incontro, per Luciano Spalletti, arrivano da un’infermeria che si sta pian piano svuotando, dopo una serie di emergenze che hanno caratterizzato bene o male tutta la stagione della squadra campana.

Come riporta il club nel report dell’allenamento odierno, il centrocampista Zambo Anguissa ha svolto infatti l’intero allenamento con il gruppo. Stesso discorso per il messicano Hirving Lozano, che ha effettuato del lavoro personalizzato in palestra e poi tutta la seduta insieme ai compagni.

Lavoro in palestra per l’acquisto del mese di gennaio Axel Tuanzebe e Kevin Malcuit, con quest’ultimo che ha proseguito anche le terapie necessarie per recuperare dall’infortunio patito contro il Cagliari.

Foto: Twitter Napoli