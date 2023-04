Napoli-Milan continua sui social: Lozano pubblica il rigore non dato, Leao e Theo zittiscono tutti

Al Maradona il Milan è riuscito a difendere il vantaggio dell’andata contro il Napoli ed è volato in semifinale di Champions League, un traguardo che mancava da 16 anni. Ma nonostante il fischio finale, la partita “è continuata” sui social. Al fischio finale, i due rossoneri hanno festeggiato nello spogliatoio, postando il tutto sui loro profili ufficiali di Instagram. In una storia, si vede il portoghese, insieme al terzino francese, zittire tutti coloro che davano il Milan come sfavorito dopo il sorteggio contro il Napoli.

In casa Napoli, invece, ci ha pensato Hirving Lozano ad alimentare le polemiche: Chucky ha postato su Instagram il video del fallo su di lui di Rafael Leao in piena area, un rigore che l’arbitro Marciniak e il VAR non hanno assegnato. Un errore sottolineato anche dal tecnico Luciano Spalletti nel post match. Lozano ha, poi, rimosso la storia dal proprio profilo Instagram.

Foto: Instagram Lozano / Instagram Leao