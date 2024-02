Napoli, mercoledì il ritorno di Osimhen dopo la Coppa d’Africa

Il Napoli dovrebbe riabbracciare Victor Osimhen dopo domani. Mercoledì 14 è infatti previsto il rientro del nigeriano dopo la Coppa d’Africa. Il capocannoniere dello scorso campionato di Serie A non è apparso particolarmente in forma durante il torneo, perso dalle “Super Aquile” solo in finale contro i padroni di casa della Costa d’Avorio. Osimhen è apparso in difficoltà andando in gol solamente alla prima giornata della fase a gironi contro la Guinea Equatoriale rimanendo a secco nelle successive sei gare, finale compresa, dove tra l’altro è uscito con un problemino.

Il giocatore sarà fondamentale per Mazzarri, con il Napoli attualmente nono, ben distante dalla zona Champions.

Foto: Instagram Napoli