Napoli, McTominay e Gilmour si allenano in gruppo. Il report

Il Napoli, con una nota ufficiale, ha reso note le condizioni dei giocatori tornati dalle Nazionali. Come si legge sul sito del club, gli azzurri hanno continuato con gli allenamenti al Training Center di Castel Volturno in vista del prossimo match di campionato contro la Roma, domenica alle 18:00 allo stadio Diego Armando Maradona. I due scozzesi Gilmour e McTominay sono rientrati dagli impegni con la loro selezione nazionale.

McTominay era uscito dalla gara contro la Polonia con un problema alla caviglia, ma dovrebbe essere presente per la gara contro la Roma.

Foto: sito Napoli