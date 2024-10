Napoli, Mario Rui vince il ricorso e torna ad allenarsi in gruppo

In casa Napoli la novità odierna è quella in merito al terzino portoghese Mario Rui che è tornato ad allenarsi col resto del gruppo. Il laterale portoghese s’è visto accogliere l’istanza che aveva presentato con l’Assocalciatori, vincendo il ricorso e ora fa di nuovo parte del gruppo capeggiato da Antonio Conte. Una scelta indotta dall’AIC che però non cambierà nulla sul suo impiego: ad agosto, dopo che il calciatore ha rifiutato diverse destinazioni, la società partenopea non l’ha inserito nella lista consegnata alla Lega Serie A. Quindi per lui comunque non ci saranno chance per giocare, ma solo allenarsi e poi eventualmente partire a gennaio.

Foto: Instagram Napoli