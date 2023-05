L’entusiasmo dei partenopei continua ad aumentare. Nella mattinata odierna infatti, in pochissime ore si è registrato il sold out nella vendita dei tagliandi per assistere alla sfida contro l’Udinese dai maxi schermi del “Maradona”. Ricordando che tutto il ricavato da questa vendita sarà devoluto in beneficenza. Mentre ad Udine nella giornata di domani saranno attesi oltre 11 mila napoletani.

Foto: napoli tifosi foto instagram napoli