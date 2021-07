Luciano Spalletti è arrivato a Napoli. Il video

E’ iniziata l’era napoletana di Luciano Spalletti. L’allenatore poco fa è arrivato a Napoli, accolto da De Laurentiis. Nelle prossime ore è previsto una riunione nel centro sportivo di Castel Volturno dove il tecnico di Certaldo visionerà tutte le strutture. L’occasione sarà buona anche per fare il punto della situazione sul mercato degli azzurri. Queste le parole di De Laurentiis: “Un saluto a tutti quanti i tifosi, siamo qui con il nostro nuovo mister. C’è grande ottimismo e un benvenuto a casa”.

Anche Spalletti ha rilasciato le sue prime dichiarazioni: “Sono felicissimo ed onoratissimo di essere il nuovo allenatore del Napoli, metterò tutto me stesso a disposizione per il bene del Napoli perché amo questa professione, ho amato le città dove ho lavorato e penso che la felicità sia diversa, dipende dal contesto e Napoli è un contesto stimolante sotto ogni punto di vista. Non vedo l’ora di conoscerla bene”.

[GUARDA IL VIDEO]

FOTO: Twitter Napoli