Napoli, Lozano salta l’allenamento per “sindrome para-influenzale”. Il report della seduta

Alle 12 il Napoli si è ritrovato al centro d’allenamento per la seduta di lavoro in vista della partita di Champions League contro i Rangers, slittata a mercoledì 14 settembre. Sul sito del club è stato fatto il punto della situazione, in particolare, sugli infortunati. Ecco di seguito le condizioni di Demme, Osimhen e Lozano: “Demme ha fatto terapie e personalizzato in campo. Osimhen ha svolto terapie. Lozano non si è allenato per sindrome para influenzale”. Per lo stesso motivo, quest’ultimo aveva saltato l’allenamento di ieri mattina. È più che possibile, al momento, che il calciatore sia costretto a saltare la sfida di mercoledì.

Foto: Twitter Napoli