Napoli, Lobotka sui nuovi: “Kvara mi ha impressionato, somiglia a Insigne. Ostigard e Kim hanno grande agonismo”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss, il centrocampista del Napoli, Slatislav Lobotka, ha parlato dei nuovi arrivati in azzurro: “Kvaratskhelia mi ha impressionato per la sua capacità nel dribbling, è un calciatore che per certi versi somiglia a Insigne ma diverso per altri. Kim e Ostigard hanno grande agonismo e l’hanno dimostrato fin da subito. Sono tutti calciatori diversi tra loro, ma sono convinto che ci daranno una grande mano nel corso della stagione“.

Foto: Kvaratskheila Instagram