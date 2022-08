Napoli, Lobotka: “Meglio che la critica non si fidi di noi, avremo meno pressioni”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il centrocampista del Napoli, Stanislav Lobotka, ha parlato della mancanza di fiducia della stampa nei confronti degli azzurri: “Penso che sia un bene che la critica non riponga tanta fiducia in noi, ci permetterà di non subire troppe pressioni in questo inizio di stagione del nuovo corso. Abbiamo perso tanta qualità e tanta leadership con queste partenza, ma crediamo fortemente in noi stessi e nelle nostre qualità. Non dobbiamo pensare a ciò che dicono gli altri, ma dimostrare in campo di essere pronti a sopperire agli addii di quest’estate”.

Foto: Twitter Napoli