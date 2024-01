Napoli, lo sforzo c’è stato ma la tempistica è opinabile

Il Napoli aveva deciso pesantemente di intervenire sul mercato, era una promessa di Aurelio De Laurentiis. Quattro acquisti completati (Mazzocchi-Traorè-Ngonge-Dendo ncker) e uno sul punto di essere definito, ci riferiamo a Perez. Lo sforzo c’è stato, ma abbiamo qualche perplessità sulla tempistica. Ngonge è un buonissimo colpo per il presente e per il futuro, qualità indiscutibili, ma in quel ruolo il Napoli era già molto coperto. Traorè ha colpi, ma deve trovare una condizione e bisogna aspettare un po’. Dendoncker è utile per le rotazioni a centrocampo, ADL aveva deciso di non investire una cifra importante per quel ruolo, limitandosi al prestito e rinviando il resto alla prossima estate. Tutto questo pur avendo perso Elmas, con Zielinski separato in casa e Anguissa impegnato fino a ieri in Coppa d’Africa. Noi avremmo anticipato il centrocampista e soprattutto il difensore ai primi giorni di gennaio, proprio perché la necessità era quella. Insomma, lo sforzo c’è stato, ma la tempistica è opinabile. In bocca al lupo.

Foto: Twitter Udinese