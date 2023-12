Napoli, lesione al bicipite femorale sinistro per Elmas. Trauma contusivo al piede per Anguissa

Brutte notizie per Walter Mazzarri: si ferma Elmas. Di seguito il comunicato: “Dopo il successo sul Cagliari, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 21. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento seguita da lavoro tattico. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.

Elmas si è sottoposto questa mattina a esami strumentali alla Clinica Pineta Grande che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro. Il centrocampista azzurro ha già iniziato le terapie. Lavoro personalizzato in palestra per Anguissa che nella gara contro il Cagliari ha riportato un trauma contusivo al piede destro”.

Foto: Instagram Elmas